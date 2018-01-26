Косачев: Япония выделяется на общем фоне стран G7

Япония в части развития отношений с Россией выделяется на общем фоне стран G7. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев во время общения с парламентским заместителем министра иностранных дел Японии Манабу Хории.

Напомним, что Константин Косачев возглавляет делегацию Совфеда, которая в настоящий момент находится с визитом в Токио. В группу парламентариев вошли члены консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству. Среди них сенаторы Дмитрий Мезенцев, Александр Акимов, Виктор Озеров и председатель регионального парламента Татарстана Фарид Мухаметшин.

"Мы, безусловно, видим, что Япония в части развития отношений с Россией действует очень активно, очень инициативно. И в этом смысле выделяется на общем фоне группы стран G7, которая достаточно жестко формулирует свою политику на российском направлении после известных событий на Украине, - подчеркнул Косачев в ходе общения с господином Хории и продолжил. - Можем предположить, что это не всегда просто дается руководству Японии, но мы очень высоко ценим эту линию, этот настрой и, разумеется, готовы его поддерживать во всех отношениях с российской стороны".

Глава комитета Совфеда по международным делам отметил, что в ближайшее время Японию посетит ряд руководителей российских ведомств. Косачев уточнил, что речь идет о министрах экономического развития, транспорта и иностранных дел.

По словам сенатора, в этом году предстоят важные мероприятия на высшем уровне с общением лидеров государств. Так, в мае в Россию приедет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Глава японского правительства планирует присутствовать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, а также на торжественной церемонии открытия перекрестных годов культуры России и Японии в Москве.

Константин Косачев акцентировал внимание на том, что для решения сложных вопросов в отношениях между Россией и Японией не достаточно только политической воли первых лиц. "Для этого должен существовать соответствующий общественный климат", - заметил он.

Во время пребывания в японской столице российские парламентарии пообщались с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который в кабмине отвечает за развитие связей с РФ, а также с председателем верхней палаты японского парламента Тюити Датэ.