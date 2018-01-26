Косачев объяснил казус с украинским депутатом

Российский сенатор Константин Косачев объяснил казус с депутатом Верховной рады Украины Марией Ионовой на завтраке в Страсбурге. Свой комментарий он опубликовал в Facebook.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Ионова, участвующая в составе украинской делегации в январской сессии ПАСЕ, подошла к завтракающим российским парламентариям и громко произнесла "слава Украине", на что получила ответ "героям слава". После чего нардеп добавила "молодец - выучил".

По словам Косачева, он и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой приняли незнакомку за обслуживающий персонал, поэтому не придали ее словам никакого значения. При этом Толстой даже шуточно ответил женщине: "Героям сало".

"Какая-то дама, которую мы с Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла "Слава Украине" и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной", - написал Косачев. - Ей в спину на моих глазах коллега Толстой в шутку произнес "героям сало", не понимая, кто перед ним (не представилась) и не придавая этому никакого значения".