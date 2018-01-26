Новости

Дворкович рассказал о перспективах экспорта зерна 21:31
Дворкович: Россия не готова снимать сельхозограничения с Турции 21:29
Орешкин сообщил о росте прямых иностранных инвестиций в экономику РФ 20:55
Орешкин рассказал о росте экономики в России 20:42
Колобков: Заявки россиян на участие в ОИ могут принимать до 5 февраля 20:34
В Ростове-на-Дону сгорел пассажирский автобус 20:30
Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли 20:25
Путин получил в подарок "мини-грузовик" 20:20
Мизулина прокомментировала ситуацию с изъятием детей в Крыму 20:07
Для россиян, недопущенных на ОИ-2018, проведут альтернативные турниры 20:07
Под Ярославлем заморившая голодом сына женщина получила срок 20:00
В России снизились цены на жизненно необходимые лекарства 19:57
У символа героической обороны Воронежа появился шанс на вторую жизнь 19:54
Ирина Потехина назначена замглавы Минобрнауки 19:54
На Олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов 19:36
В ОАК рассказали о работе над новым сверхзвуковым пассажирским самолетом 19:30
При пожаре в Солнцево погибло два маленьких ребенка 19:28
МИД РФ: Отношения с НАТО не имеют конструктивного развития 19:25
В Сочи уволили бросивших на улице пациента санитарок 19:14
Крым укроют от града 19:11
Росстат зафиксировал рост реальных доходов в декабре 19:08
В Москве бездомные смогут проголосовать на выборах президента РФ на вокзале 19:03
МИД: Попытки Литвы бороться с инакомыслием нарушают свободу слова 18:59
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Людмилы Сенчиной 18:58
Под Костромой возбудили дело об опасной питьевой воде 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
25.01.2018 21:35
Рубрика: Спорт

"Локомотив" уже доехал

Краснодарский клуб продлил уникальную серию побед и стал первым нашим участником плей-офф Еврокубка
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7480 (17)
Краснодарский "Локомотив-Кубань" за два тура до завершения второго группового этапа Еврокубка, то есть стадии ТОП-16, стал первым российским участником плей-офф. Железнодорожники в хорватском Загребе продлили свою уникальную серию побед в официальных турнирах до 24 матчей, обыграв местную "Цедевиту" со счетом 85:60.
Фото: eurocupbasketball.com "Локомотив-Кубань" не знает поражений с октября прошлого года и продолжает огорчать своих соперников. Фото: eurocupbasketball.com
"Локомотив-Кубань" не знает поражений с октября прошлого года и продолжает огорчать своих соперников. Фото: eurocupbasketball.com

Кубанцы ударно провели вторую и последнюю четверти матча - 24:15 и 26:7 соответственно. "Локо" сыграл командой, без чьих-то персональных бомбардирских подвигов. От 9 до 15 очков набрали сразу шесть баскетболистов из состава победителей. Причем главный тренер краснодарцев серб Саша Обрадович задействовал в матче всю дюжину заявленных игроков. А больше остальных провел времени на площадке выступающий в команде первый сезон американский атакующий защитник Тревор Лэйси. За 27 минут он набрал 15 очков, на одно меньше у игрока сборной России Дмитрия Кулагина.

- Мы победили с внушительной разницей в 25 очков, но я не могу сказать, что это была легкая игра, - считает наставник "Локо" Саша Обрадович. - Думаю, мы контролировали игру на протяжении большей части времени и заслужили победу. По-прежнему у всех нас есть желание выигрывать каждый проводимый матч. Я очень доволен результатом и тем, как мы отработали на площадке в Загребе.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Баскетбольный ЦСКА уверенно обыграл "Нижний Новгород"

Центровой Фрэнк Элегар, который летом прошлого года перешел в "Локомотив" из красноярского "Енисея", тоже назвал противостояние в хорватской столице тяжелым: "Сложный выезд. Мы по ходу встречи имели большое преимущество, но не были до конца сфокусированы. В концовке играли удачные комбинации, попали важные броски и хорошо защищались".

В квартете "G" у российской команды стопроцентный результат - четыре победы, одна поражение есть у черногорской "Будучности", но и клуб из Подгорицы досрочно гарантировал себе попадание в четвертьфинал. "Цедевита" и итальянский "Тренто" будут доигрывать второй групповой этап уже без шансов на продолжение борьбы в плей-офф.

Для других наших участников ТОП-16 казанского УНИКСа и питерского "Зенита" все решится, похоже, только в заключительном, шестом туре. У обоих команд баланс побед и поражений сейчас 2-2, есть варианты как победить в своих четверках, так и оказаться за бортом турнира с выбыванием.

Баскетболисты из столицы Татарстана в группе "Н" на выезде с минимальной разницей в счете уступили итальянской "Реджо-Эмилии" - 75:76. Гости отлично провели стартовую десятиминутку (30:17), но провалили четвертый период (15:26). У гостей ставка на дальние броски совершенно себя не оправдала - только семь попаданий из 29 попыток. Антон Понкрашов, например, смазал все шесть "выстрелов" из-за трехочковой дуги.

И команда с берегов Невы, уступила своему сопернику самую малость. Дома "Зенит" в присутствии почти четырех с половиной тысяч зрителей не справился с мюнхенской "Баварией" - 78:80. И здесь одной из причин поражения стал провал в последней четверти (16:28). Отметим рекордную для матчей нынешнего розыгрыша Еврокубка результативность зенитовца Евгения Воронова - 17 очков.

Фото: Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"
"Финал четырех" Кубка России по баскетболу пройдет в Краснодаре

- Из-за перебора фолов в концовке мы остались без двух лидеров - Сергея Карасева и Евгения Валиева. Считаю, что мы просто не имеем права так играть в защите, как это делали в последние минуты встречи. Должны были побеждать, несмотря ни на что, - цитирует главного тренера хозяев Василия Карасева официальный сайт питерского клуба. - Кайл Курич получил рассечение, но несмотря на это вернулся на площадку. Он настоящий лидер, ему немного мешало повреждение, бровь кровоточила, но человек показал, что является истинным бойцом. У Сергея Карасева была небольшая травма перед игрой, может быть, по этой причине он не так выразительно провел вторую половину.

В пятом туре 31 января нас ждут следующие матчи с участием российских клубов: "Зенит" - "Летувос Ритас" (Литва), АСВЕЛ (Виллербан, Франция) - УНИКС и "Локомотив" (Кубань) - "Будучность" (Черногория).

где будем смотреть

26 января, пятница,

"Матч ТВ"

19.55. ЦСКА - "Бамберг" (Германия). Евролига. Прямая трансляция.

22.25. "Валенсия" (Испания) - "Химки". Евролига. Прямая трансляция.

28 января, воскресенье,

"МАТЧ! Наш Спорт"

17.55.УНИКС (Казань) - "Парма" (Пермь). Единая лига. Прямая трансляция.

Главное сегодня

Путин предложил создать сверхзвуковой гражданский лайнер
Орешкин рассказал о росте экономики в России
Кремль не нашел цензуры в ситуации с фильмом "Смерть Сталина"
Какой была Людмила Сенчина - любимая "Золушка" советской эстрады
Прокуратура уточнила численность экипажа на пропавшем судне "Восток"