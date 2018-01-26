Краснодарский "Локомотив-Кубань" за два тура до завершения второго группового этапа Еврокубка, то есть стадии ТОП-16, стал первым российским участником плей-офф. Железнодорожники в хорватском Загребе продлили свою уникальную серию побед в официальных турнирах до 24 матчей, обыграв местную "Цедевиту" со счетом 85:60.

Кубанцы ударно провели вторую и последнюю четверти матча - 24:15 и 26:7 соответственно. "Локо" сыграл командой, без чьих-то персональных бомбардирских подвигов. От 9 до 15 очков набрали сразу шесть баскетболистов из состава победителей. Причем главный тренер краснодарцев серб Саша Обрадович задействовал в матче всю дюжину заявленных игроков. А больше остальных провел времени на площадке выступающий в команде первый сезон американский атакующий защитник Тревор Лэйси. За 27 минут он набрал 15 очков, на одно меньше у игрока сборной России Дмитрия Кулагина.

- Мы победили с внушительной разницей в 25 очков, но я не могу сказать, что это была легкая игра, - считает наставник "Локо" Саша Обрадович. - Думаю, мы контролировали игру на протяжении большей части времени и заслужили победу. По-прежнему у всех нас есть желание выигрывать каждый проводимый матч. Я очень доволен результатом и тем, как мы отработали на площадке в Загребе.

Центровой Фрэнк Элегар, который летом прошлого года перешел в "Локомотив" из красноярского "Енисея", тоже назвал противостояние в хорватской столице тяжелым: "Сложный выезд. Мы по ходу встречи имели большое преимущество, но не были до конца сфокусированы. В концовке играли удачные комбинации, попали важные броски и хорошо защищались".

В квартете "G" у российской команды стопроцентный результат - четыре победы, одна поражение есть у черногорской "Будучности", но и клуб из Подгорицы досрочно гарантировал себе попадание в четвертьфинал. "Цедевита" и итальянский "Тренто" будут доигрывать второй групповой этап уже без шансов на продолжение борьбы в плей-офф.

Для других наших участников ТОП-16 казанского УНИКСа и питерского "Зенита" все решится, похоже, только в заключительном, шестом туре. У обоих команд баланс побед и поражений сейчас 2-2, есть варианты как победить в своих четверках, так и оказаться за бортом турнира с выбыванием.

Баскетболисты из столицы Татарстана в группе "Н" на выезде с минимальной разницей в счете уступили итальянской "Реджо-Эмилии" - 75:76. Гости отлично провели стартовую десятиминутку (30:17), но провалили четвертый период (15:26). У гостей ставка на дальние броски совершенно себя не оправдала - только семь попаданий из 29 попыток. Антон Понкрашов, например, смазал все шесть "выстрелов" из-за трехочковой дуги.

И команда с берегов Невы, уступила своему сопернику самую малость. Дома "Зенит" в присутствии почти четырех с половиной тысяч зрителей не справился с мюнхенской "Баварией" - 78:80. И здесь одной из причин поражения стал провал в последней четверти (16:28). Отметим рекордную для матчей нынешнего розыгрыша Еврокубка результативность зенитовца Евгения Воронова - 17 очков.

- Из-за перебора фолов в концовке мы остались без двух лидеров - Сергея Карасева и Евгения Валиева. Считаю, что мы просто не имеем права так играть в защите, как это делали в последние минуты встречи. Должны были побеждать, несмотря ни на что, - цитирует главного тренера хозяев Василия Карасева официальный сайт питерского клуба. - Кайл Курич получил рассечение, но несмотря на это вернулся на площадку. Он настоящий лидер, ему немного мешало повреждение, бровь кровоточила, но человек показал, что является истинным бойцом. У Сергея Карасева была небольшая травма перед игрой, может быть, по этой причине он не так выразительно провел вторую половину.

В пятом туре 31 января нас ждут следующие матчи с участием российских клубов: "Зенит" - "Летувос Ритас" (Литва), АСВЕЛ (Виллербан, Франция) - УНИКС и "Локомотив" (Кубань) - "Будучность" (Черногория).

где будем смотреть

26 января, пятница,

"Матч ТВ"

19.55. ЦСКА - "Бамберг" (Германия). Евролига. Прямая трансляция.

22.25. "Валенсия" (Испания) - "Химки". Евролига. Прямая трансляция.

28 января, воскресенье,

"МАТЧ! Наш Спорт"

17.55.УНИКС (Казань) - "Парма" (Пермь). Единая лига. Прямая трансляция.