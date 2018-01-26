Макарова и Веснина проиграли в финале Australian Open

Российские теннисистки, олимпийские чемпионки-2016 Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли собрать карьерный "Большой шлем" в парном разряде. В финале Открытого чемпионата Австралии они уступили венгерке Тиме Бабош и француженке Кристине Младенович.

Макарова и Веснина по разу выигрывали все турниры Большого шлема в парном разряде, кроме Australian Open - они были триумфаторами "Ролан Гаррос"-2013, Открытого чемпионата США-2014 и Уимблдона-2017. В Мельбурне в 2014 году они доходили до финала, но уступили итальянкам Саре Эррани и Роберте Винчи. Увы, и сейчас они не смогли пополнить свою коллекцию этим трофеем.

Россиянки уступили со счетом 4:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 22 минуты, за это время Екатерина и Елена дважды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. Их соперницы сделали пять эйсов, четыре двойные и использовали пять брейков из 10.

"Мы очень хотели одержать победу, для нас это уже второй финал в Мельбурне. Но пока выиграть здесь не получается, - констатировала после матча Веснина. - Так или иначе, мы поздравляем наших соперниц, они показали отличную игру".