МЭР: Кредитный рейтинг России будет повышен всеми агентствами

Как отметил министр, экономические показатели позволяют России находиться в инвестиционной категории и даже выше. "Я думаю, что в 2018 году мы увидим рейтинг РФ на инвестиционном уровне от всех трех рейтинговых агентств", - сказал Максим Орешкин. Рейтинговые агентства перестарались в момент понижения рейтинг, а теперь пытаются максимально оттянуть момент повышения, чтобы минимально признавать те ошибки, которые они совершили, отметил министр.

Экономика вернулась к росту, в стране низкая инфляция, бюджет выходит в зону профицита, перечислил Миксим Орешкин позитивные факторы. Все они, по его мнению, говорят за то, чтобы рейтинг был не просто в инвестиционной категории, а даже на несколько позиций повыше.