Минэкономразвития начало тестировать технологию блокчейн

Министерство экономического развития изучает возможности использования технологии блокчейн на примере закупочной деятельности.

"В настоящее время Минэкономразвития России совместно с ВЭБом проводит тестирование технологии блокчейн на одном из этапов процедуры закупочной деятельности в интересах министерства. В частности, в рамках пилота апробируется возможность автоматического возврата залога участникам торгов и зачисления средств на их счета по результатам установленных процедур на основе логики смарт-контракта", - цитирует представителя минэкономразвития RNS.

Ведомство рассчитывает, что внедрение современной технологии позволит повысить прозрачность торгов и скорость закупок.

В дальнейшем, как отметил представитель министерства, ожидается автоматизация процессов управления и минимизация человеческого фактора. Решение о возможности и сроках полномасштабного внедрения данной технологии будут приняты по результатам тестирования.

Между тем, как отмечают эксперты, эффективность блокчейн на практике пока не доказана. Попытки внедрения технологии блокчейн предпринимаются в различных сферах. Такие проекты реализует Московская биржа для регистрации сделок, Росреестр и ВЭБ - для оформления ипотеки. Сообщалось также, что в Новгородской области ВЭБ реализует проект по учету лекарств.