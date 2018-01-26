Министр спорта Канады покинул свой пост из-за домогательств

Министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кент Хейр ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах. Решение чиновник принял после разговора с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

Трюдо заявил, что "важно поддерживать женщин, которые выступают с такими утверждениями, и это то, что наше правительство будет делать", передает ТАСС.

Министра обвинили в том, что, будучи еще членом законодательного собрания провинции Альберта в 2008-2015 годах, он вербально домогался женщин. Ведется расследование.

Временно исполнять обязанности Хейра назначена министр по делам науки Кирсти Данкан.