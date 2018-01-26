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Nokia выпустит браслет, предсказывающий появление рака
Исполнительный директор Nokia Раджив Сури заявил об уникальной технологии, над которой работает компания. Разработка поможет предсказать возникновение онкозаболеваний за несколько месяцев до их появления.
Как уточняет CNBC, о новом изобретении Раджив Сури рассказал на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. Диагностировать рак можно будет при помощи миниатюрного сканера-браслета, при помощи биомаркеров.
"Для онкобольного важен каждый месяц и каждый день", - добавил Сури.
Nokia делает большую ставку на медицинские технологии: этим направлением занимается новая исследовательская группа.
По словам Сури, в ближайшем будущем, благодаря интернету и появлению 5G-связи, станет возможна удаленная хирургия. В этом случае задержки данных, которые поступают врачу, фактически не будет. А потому, например, врач в Чикаго сможет проводить операцию больному, находящемуся на Тайване, используя роботизированную хирургию.
Другой продукт, разрабатываемый в Nokia - браслет, способный сканировать определенную информацию о состоянии организма: например, уровень холестерина, молочной кислоты, глюкозы. Ношение такого устройства "заполнит пустоту" между приемами у врача и позволит медработнику иметь постоянный доступ к состоянию пациента.
Также Nokia работает с China Mobile Research Institute по созданию машины скорой помощи 5G, которая может спасать людей в чрезвычайных ситуациях. Новые технологии позволят получить все данные, необходимые для медиков, и поставить точный диагноз в самой машине - еще до прибытия пациента в больницу.