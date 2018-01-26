Nokia выпустит браслет, предсказывающий появление рака

26.01.2018, 08:33 Текст: Виктория Чернышева

Исполнительный директор Nokia Раджив Сури заявил об уникальной технологии, над которой работает компания. Разработка поможет предсказать возникновение онкозаболеваний за несколько месяцев до их появления.

Как уточняет CNBC, о новом изобретении Раджив Сури рассказал на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. Диагностировать рак можно будет при помощи миниатюрного сканера-браслета, при помощи биомаркеров.

"Для онкобольного важен каждый месяц и каждый день", - добавил Сури. 

Nokia делает большую ставку на медицинские технологии: этим направлением занимается новая исследовательская группа.

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти

По словам Сури, в ближайшем будущем, благодаря интернету и появлению 5G-связи, станет возможна удаленная хирургия. В этом случае задержки данных, которые поступают врачу, фактически не будет. А потому, например, врач в Чикаго сможет проводить операцию больному, находящемуся на Тайване, используя роботизированную хирургию.

Другой продукт, разрабатываемый в Nokia - браслет, способный сканировать определенную информацию о состоянии организма: например, уровень холестерина, молочной кислоты, глюкозы. Ношение такого устройства "заполнит пустоту" между приемами у врача и позволит медработнику иметь постоянный доступ к состоянию пациента.

Также Nokia работает с China Mobile Research Institute по созданию машины скорой помощи 5G, которая может спасать людей в чрезвычайных ситуациях. Новые технологии позволят получить все данные, необходимые для медиков, и поставить точный диагноз в самой машине - еще до прибытия пациента в больницу.

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