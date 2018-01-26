Опубликовано тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов

Опубликована фотография экс-президента Барака Обамы, которая скрывалась от общественности 13 лет. На ней политик стоит рядом с лидером радикальных мусульман "Нация ислама" Луисом Фарраханом, сообщает газета The Sun.
Снимок сделал журналист Аския Мухаммад в 2005 году, когда Обама был сенатором от штата Иллинойс, однако отказался от публикации под давлением политических организаций. "Я поклялся сохранить тайну. И после того как его кандидатура была подтверждена, затем до инаугурации, а потом и все восемь лет президентства фото было скрыто", - поделился Мухаммед.
По его словам, публикация фотографии в то время вызвала бы шторм негодования в обществе, так как "Нация ислама" считается ультрарадикальной организацией, разжигающей ненависть.
Put another way, Obama met with Farrakhan at a Congressional Black Caucus meeting in 2005, and not a single person in attendance leaked that information until now. https://t.co/MytQ1PsuAm pic.twitter.com/aMLoKDmdc1— Jim Geraghty (@jimgeraghty) 25 января 2018 г.