Опубликовано тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов

Опубликована фотография экс-президента Барака Обамы, которая скрывалась от общественности 13 лет. На ней политик стоит рядом с лидером радикальных мусульман "Нация ислама" Луисом Фарраханом, сообщает газета The Sun.

Снимок сделал журналист Аския Мухаммад в 2005 году, когда Обама был сенатором от штата Иллинойс, однако отказался от публикации под давлением политических организаций. "Я поклялся сохранить тайну. И после того как его кандидатура была подтверждена, затем до инаугурации, а потом и все восемь лет президентства фото было скрыто", - поделился Мухаммед.

По его словам, публикация фотографии в то время вызвала бы шторм негодования в обществе, так как "Нация ислама" считается ультрарадикальной организацией, разжигающей ненависть.