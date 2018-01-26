Опубликовано видео с места крушения вертолета на Украине

Видео с места крушения вертолета Ми-8 на Украине появилось в интернете. Ролик размещен на канале "Кременчуг Today" в YouTube.

Вертолет совершал учебно-тренировочный полет в окрестностях города Кременчуг. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области заявили, что все пассажиры погибли. По предварительным данным, на борту винтокрылой машины находилось от трех до четырех человек.

В службе также опровергли сообщения о том, что вертолет врезался в телевышку. "Сейчас идет вопрос об электросети", - добавили в областном управлении ГСЧС Украины.

На месте инцидента работают спасатели, передает РИА Новости. Ликвидацией возгорания занимаются пожарные службы.