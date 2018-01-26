Пожаловаться на задержку зарплат можно через мобильное приложение

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) представила новые возможности мобильного приложения "Я - инспектор". Теперь, как рассказали в ведомстве, пользователи сервиса могут пожаловаться на задержку выплаты заработной платы.

"Дополнительные возможности позволят гражданам наиболее оперативно информировать государственные инспекции труда о фактах невыплаты зарплаты, а также производственного травматизма", - цитирует выступление заместителя начальника управления Роструда Виталия Лосева на заседании общественного совета ведомства ТАСС.

Приложение "Я - инспектор" прошло обновление. После него стали доступны новые темы "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством". Помимо этого работники могут со своего телефона отправлять заявления о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования.

Как рассчитывают в Роструде, нововведения помогут воздействовать на недобросовестных работодателей.

Мобильное приложение можно бесплатно установить из онлайн-магазинов.





