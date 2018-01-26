МКАД остановился из-за массового ДТП

Серьезная авария произошла на МКАД днем в пятницу. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной ГИБДД, на 85-м километре столкнулись четыре автомобиля.

В аварию попали два грузовика "МАЗ" и Iveco и легковые Kia и Mercedes. В результате происшествия никто не пострадал. Движение на кольце не перекрывалось. Но в районе 84-85 километров образовалась пробка: потребовалось некоторое время, чтобы убрать разбитые машины с двух полос. Судя по "Яндекс. Навигатору", затруднения в этом районе наблюдаются до сих пор.