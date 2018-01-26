Москвич обменял рубли на евро по курсу 1 к 34500

Житель Москвы случайно обменял российскую национальную валюту на европейскую по странному курсу: 1 евро оценили в 34 500 рублей. И только недавно гражданин понял, что его обманули мошенники.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел еще 13 декабря прошлого года. Москвич пришел менять 138,6 миллиона рублей на евро в обменный пункт на Верхней Радищевской улице. Иностранную валюту ему выдали, но настоящими были только 4 тысячи евро (примерно на 280 тысяч рублей). А остальные купюры оказались муляжами.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведется розыск злоумышленников.