Налетчики с макетами АК-47 похитили в Москве директора кафе

Разбойное нападение произошло в Москве на улице Молодцова. Директора одного из столичных кафе и его знакомого, угрожая оружием, насильно усадили в легковой автомобиль и увезли в район Южное Медведково. У них отобрали крупную сумму наличностью и скрылись, бросив потерпевших на улице.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что потерпевшие обратились за помощью в полицию, где заявили о причиненном материальном ущербе в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Полицейские установили личности четырех участников преступления. Ими оказались граждане трех государств в возрасте от 38 до 42 лет.

- Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО и оперативники ОМВД России по району Северное Медведково совместно с инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении, - рассказала Ирина Волк. - У подозреваемых изъяты макеты автоматов АК-47 и часть похищенных денег и вещей.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ. Подозреваемые взяты под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступления.