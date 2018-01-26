В Электростали школа приостановила работу после отравления детей

Школа-интернат N1 в Электростали, где накануне отравились дети, приостановила работу по решению Роспотребнадзора. Проверка, проведённая ведомством после госпитализации 13 учащихся школы с признаками кишечной инфекции, выявила нарушения санитарных правил и норм.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области составлены протоколы о временном запрете деятельности в отношении "Школы интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья N1" и "Комбината детского питания" города Электросталь", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Всего, по данным ведомства, признаки болезни выявлены у 16 детей.

"Чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции, школа-интернат закрыта на санитарную обработку. Дети находятся дома, но образовательный процесс не прерывается: для них организовано дистанционное обучение", - отмечает детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.