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26.01.2018 19:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве паспорта "женатых" геев признали недействительными

Текст: Сергей Бабкин

В обстоятельствах скандальной историей с регистрацией гей-брака москвичей Павла Стоцко и Евгения Войцеховского разбираются сотрудники МВД и ГБУ "МФЦ". Ранее Стоцко опубликовал у себя в Facebook скан паспорта, где стоит штамп о регистрации отношений. Как выяснилось, "фотошоп" тут ни при чем: мужчин действительно "расписали" по ошибке.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по этому факту назначена служебная проверка. По ее результатам будет уволена сотрудница, допустившая ошибку, и ее руководители. При этом документы Стоцко и Войцеховского внесены в реестр недействительных.

Как же эта история могла произойти? Стоцко уверяет, что оформил отношения с Войцеховским в Копенгагене, там подобные процедуры разрешены. Потом оформил нотариальный перевод свидетельства о браке и якобы передал в МФЦ Москвы. Впоследствии на основании датской бумаги москвичей "поженили".  В пресс-службе ГБУ корреспонденту "РГ" сообщили, что штампы персонал "Моих документов" не ставили - у них просто нет таких полномочий. Единственная услуга МФЦ для молодоженов - прием заявлений о браке. Официальный представитель ЗАГС Москвы Евгения Смирнова отметила, что ее ведомство также не давало гражданам подобных отметок. В ходе проверки выяснилось, что печать поставила сотрудница отделения внутренних дел, расположенного в многофункциональном центре.

Мнение
Фото: Depositphotos.com
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Как отметил в комментарии для "РГ" адвокат Владимир Постанюк, теоретически, согласно Семейному кодексу РФ, браки между гражданами России, заключенные за пределами территории РФ с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации. Другое дело, что для этого нужно соблюсти целый ряд условий. Например, апостиль на свидетельство о браке, выданное за границей, нужно оформить на месте. В России бумагу требуется не только заверить у нотариуса, но и снова оформить апостиль. Только такой документ в соответствии с ч. 1, ст. 7 "Закона об актах гражданского состояния" может быть принят.

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