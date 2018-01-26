В Москве пенсионерка на собачьей упряжке попала под полицейскую машину

На востоке Москвы в районе Метрогородок пенсионерка, которая управляла собачьей упряжкой, попала под автомобиль полиции, сообщает ТАСС.

Отмечается, что автомобиль полиции по касательной задел пенсионерку. Полицейский на месте оказал женщине первую помощь и вызвал скорую помощь. Уже прибывшие медики констатировали, что состояние женщины не вызывает опасений.

Как сообщил агентству начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, перед столкновением собака в упряжке резко изменила направление движения. По его словам, это могло стать причиной ДТП.

По факту случившегося проводится проверка.