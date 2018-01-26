В Орле СК проверит данные о мальчике, высаженном из автобуса на мороз

Следственные органы Орловской области объявили о начале доследственной проверки по сообщениям СМИ об ученике 5-го класса, высаженном из автобуса из-за несработавшего электронного проездного билета.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК России, проверяется информация об оставлении в опасности ученика 5-го класса. Накануне СМИ со ссылкой на депутатов горсовета рассказали об инциденте, который произошел несколько дней назад.

Утверждается, что на улице 1-й Посадской водитель маршрутного автобуса выгнал из салона школьника из-за несработавшего электронного проездного билета. Мальчику в сильный мороз пришлось пройти пешком до дома несколько километров.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК Юлия Дорофеева. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.