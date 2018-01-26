Житель Подмосковья убил трех человек, чтобы очистить двор от бомжей

В Подмосковье раскрыто тройное убийство в Королеве. Как выяснилось, с мужчиной и двумя женщинами расправился двоюродный брат одного из потерпевших.

Как уже писала "РГ", преступление было совершено в доме на улице Уткина. Во время тушения пожара там нашли троих погибших. Но смерть наступила не от огня, а от множественных травм. Предполагаемого убийцу, 49-летнего местного жителя, удалось задержать благодаря грамотно спланированным следственным мероприятиям, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. Злоумышленник жил в том самом доме, где были обнаружены тела. На допросе мужчина рассказал следователю, что его родственник-сосед постоянно устраивал пьяные посиделки, водил во двор бомжей. Подозреваемый в очередной раз поссорился с двоюродным братом 23 января: металлическим прутом он до смерти забил и родственника, и двух женщин, которые у него гостили. После этого мститель поджег дом.

Следователи допросили нескольких свидетелей, назначили экспертизы. В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом, правоохранители настаивают на его аресте.