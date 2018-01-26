Расширены границы трех дальневосточных ТОР

Правительство РФ расширило границы дальневосточных территорий опережающего развития - "Приамурской", "Южной Якутии" и "Комсомольска". Постановление об этом выложено на сайте кабмина.

"В целях реализации инвестиционного проекта по строительству комбикормового завода в границы ТОР "Приамурская" включены земельные участки, расположенные на территории Тамбовского района Амурской области", - поясняется в официальном документе.

Такой шаг позволит организовать в регионе современное производство кормов на основе кукурузы и сои, а также создать новые рабочие места.

В состав ТОР "Южная Якутия" войдет земельный участок, расположенный в Нерюнгринском районе республики. Здесь появятся вспомогательные ремонтные и сборочные мощности горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский", а также ремонтно-механический завод.

Территория опережающего развития "Комсомольск" увеличится за счет включения в ее состав площадки, расположенной на территории Солнечного района Хабаровского края. На ней построят деревоперерабатывающее производство. Благодаря реализации этого инвестпроекта в регионе появятся 400 новых рабочих мест, а в бюджеты всех уровней до 2026 года поступит более 1,86 миллиарда рублей налогов.