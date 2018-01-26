В Хабаровском крае мать с детьми поселилась в приюте для животных

В ГУ МВД по Хабаровскому краю завершили проверку информации о том, что в городе Вяземский под Хабаровском 42-летняя женщина с двумя детьми проживает в организованном ею приюте для животных.

Как сообщили в полиции, установлено, что семья действительно делила одно помещение в заброшенном промышленном здании с собаками, козами и конями.

За воспитание несовершеннолетних в "антисанитарных условиями" женщину привлекли к административной ответственности.

В МВД региона пояснили, что сейчас мать с детьми переехала в частный дом в Хабаровске. Специалисты управления образования оказали содействие по зачислению несовершеннолетних в школу.

Профилактическая работа с семьей продолжается.