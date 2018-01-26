В Якутии учительница избила на уроке 10-летнюю девочку

В Сунтарском районе Якутии возбуждено уголовное дело о жестоком обращении учителя с десятилетней школьницей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как пояснили в ведомстве, ЧП произошло на уроке 4 класса. Педагог несколько раз сделала замечание ребенку. Не увидев должной реакции, женщина "несколько раз ударила девочку по голове", после чего оскорбила ее. Причем это было не первое избиение и унижение ребенка.

- Установлено, что подобный факт допущен учителем в отношении девочки и в период учебы в 2016-2017 году, - пояснили в прокуратуре.

Сейчас материалы проверки направлены в следственный орган. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.