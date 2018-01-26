В Саратове создали лекарство от рака из ядовитого растения

Ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского разработали эффективное средство для лечения онкологических заболеваний. Сырьем для нового препарата послужило ядовитое растение - авран лекарственный.

Ранее это растение применялось в народной медицине для лечения многих заболеваний, в том числе, сердечной недостаточности, болезней печени, кожных заболеваниях, как мочегонное и слабительное средство.

На основе ядовитого растения медикам удалось получить лекарственное средство, которое само по себе является нетоксичным и безопасным, что подтвердили эксперименты на животных.

В Саратовском медуниверситете исследования по созданию препарата под руководством профессоров доктора медицинских наук Галины Масляковой и доктора биологических наук Натальи Полуконовой проводятся с 2009 года, они показали высокую эффективность этого лекарственного средства при лечении животных с опухолями.

- Как подтвердили исследования, проведенные с нашим средством, в том числе, и в Российском онкологическом научном центре имени Н.Н. Блохина, погибает до 90 процентов клеток опухоли, это очень хороший результат, дающий большие надежды, - рассказал один из создателей препарата, ассистент кафедры патологической анатомии Саратовского медицинского университета Никита Наволокин.

Препарат может использоваться для лечения не только онкологических, но и инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза.

На способ получения препарата, а также его биологически активные свойства: противоопухолевые, противотуберкулезные, противовоспалительные и другие - ученые получили уже восемь патентов.

Для дальнейшего внедрения препарата в качестве нового лекарства требуется проведение доклинических испытаний, которые могут стоить порядка 10-15 миллионов рублей, и проводятся специальными лицензированными медицинскими организациями, только после этого можно приступить к клиническим испытаниям на людях.