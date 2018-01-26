В Чебоксарах на месте аварийного дома возвели современную высотку

На улице Петрова, 9 в столице Чувашии завершаются отделочные работы в новой многоэтажке, которую построили на месте снесенного аварийного дома.

Напомним, ЧП, угрожавшее безопасности жителей кирпичной пятиэтажки, случилось в сентябре 2014 года. Серьезных последствий удалось избежать лишь благодаря оперативному реагированию экстренных служб, которые провели срочную эвакуацию после частичного обрушения фасада постройки.

По итогам обследования специалисты пришли к выводу о сносе здания, восстановить его было невозможно. Эксперты заключили, что аварийная ситуация возникла во многом из-за безответственного отношения самих жильцов, осуществивших несогласованную перепланировку помещений, которые вдобавок использовались не по назначению. В частности, кладовки были переделаны под душевые, из-за чего вода размыла незащищенные гидроизоляцией кирпичные стены.

Площадь новых квартир соразмерна площади помещений в снесенном доме. Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Чтобы обеспечить оставшихся без жилья людей руководству Чебоксар удалось заключить с компанией-застройщиком беспрецедентное соглашение. За счет увеличения этажности в новом доме появились дополнительные помещения, реализованные на коммерческой основе. В результате пострадавшие получили новые квартиры бесплатно.

Благодаря такому решению городская казна сэкономила более 120 миллионов рублей, а интересы людей были защищены.

Сегодня 200 жителей снесенной пятиэтажки готовятся вернуться на прежний адрес. Готовность квартир до 12 этажа составляет 90 процентов. В апреле на стройплощадке должно начаться благоустройство, а полностью сдать новостройку планируется в июле этого года.