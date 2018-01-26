В Оренбурге двое детей отравились газом

В Оренбурге шестилетняя девочка и ее годовалый брат госпитализированы с острым отравлением продуктами неполного сгорания газа.

Как сообщило в пятницу УМВД по региону, несчастный случай произошел накануне вечером в одной из квартир дома на улице Народной. В больницу пострадавших детей доставила бригада скорой помощи.

- Предварительно установлено, что причиной отравления мог послужить неисправный дымоход, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Подача газа приостановлена до устранения причин.

По факту ЧП начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.