Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе туристов из Беларуси

В конце второго дня поисков спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отыскали туристов, пропавших ранее на склонах горы. Двоих граждан Беларуси обнаружили сегодня в 17.32 на высоте 3600 метров на перевале Ирик.

- По состоянию на 18 часов 35 минут туристы вместе со спасателями спускаются по восточному склону горы Эльбрус на базу спасателей. Туристы травм и увечий не получили, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарии.

Как ранее сообщала "РГ", двое туристов из Беларуси отправились на Эльбрус и не зарегистрировались в МЧС. Они вышли на связь с родственниками 17 января, и после этого известий от них не было. Спасатели узнали об их исчезновении только тогда, когда тревогу забили родственники. Как выяснилось, эта группа не была зарегистрирована в спасательном ведомстве.