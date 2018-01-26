Товарооборот между Беларусью и Ленобластью может превысить 500 тысяч долларов

Объем сотрудничества Республики Беларусь и Ленинградской области по итогам 2017 года может превысить полмиллиона в долларовом эквиваленте. Об этом говорилось на встрече руководителя отделения в Санкт-Петербурге Посольства Республики Беларусь в РФ Игоря Заломая и заместителя председателя правительства Ленобласти, председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко.

Как сообщает пресс-служба Посольства Беларуси в России, в ходе переговоров обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Республики Беларусь и Ленинградской области в сфере сельского хозяйства, а также поставок белорусской продовольственной продукции в российский регион.

Кроме того Игорь Заломай и Олег Малащенко затронули вопросы расширения договорно-правовой базы, уточнили сроки проведения очередного заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленинградской областью.

Пресс-служба добавляет, что 2 февраля Олег Малащенко прибудет с рабочим визитом в Могилевскую область для участия в мероприятиях празднования 80-летия образования области.