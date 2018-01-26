Под Калининградом взорвался газ в жилом доме

Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в городе Черняховске Калининградской области.

Доследственную проверку по этому факту проводит региональное следственное управление СК РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ЧП произошло на первом этаже двухквартирного дома на улице Куйбышева.

84-летняя женщина и 58-летний мужчина, находившиеся в квартире, получили термические ожоги. Они госпитализированы в лечебное учреждение.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.