Под Петербургом пьяный мужчина ранил ножом жену и дочь

Петербургские полицейские начали проверку ночного инцидента в Сестрорецке, гда пьяный мужчина едва не убил жену и дочь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, все произошло около двух часов ночи в квартире дома 11 по набережной реки Сестры. 37-летний безработный мужчина напился и затеял ссору с родными. Схватив нож, он набросился на 36-летнюю жену и дважды ранил ее в грудь и в живот.

Потом он напал на 16-летнюю дочь и ударил ее ножом в грудь. Соседи позвонили в полицию, и правоохранители успели задержать пьяного отца семейства. Жену и дочь в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Там же оказался и мужчина - у него тоже зафиксировали ранения.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.