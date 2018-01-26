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26.01.2018 20:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пенсионерка сварилась заживо из-за прорыва трубы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства, при которых в собственной ванной погибла 62-летняя женщина. ЧП произошло в Невском районе, в доме по проспекту Большевиков.

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Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, пенсионерка погибла от ожогов 90 процентов тела. По предварительным данным, в ванной прорвало стояк горячего водоснабжения, женщина не успела покинуть помещение и попала под струи кипятка.

Примечательно, что накануне к петербурженке приходил сантехник, который заменял счетчики горячего и холодного водоснабжения. Сейчас сантехник задержан. Следователи намерены предъявить ему обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Тем временем прокуратура Невского района начала проверку управляющей компании, которая обслуживает дом, где погибла женщина. В частности, будет выясняться, как управляющая компания реагировала на обращения граждан и каково было качество оказываемых ею услуг. По результатам проверки в ведомстве обещают решить вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

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