Выбраны пять "культурных жемчужин" Петербурга

Известный журнал о путешествиях "National Geographic" назвал пять музеев в Петербурге, которые могут быть особенно интересны иностранным туристам.

Список открывает Русский музей. Рассказывая о нем, авторы перечня делают акцент на том, что именно здесь хранится крупнейшая в мире коллекция русского искусства. Свыше 400 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры дают представление о развитии русской культуры в период с X по XXI век.

Эрмитаж создатели гида назвали "жемчужиной" российских музеев. Туристам предлагается обратить внимание на величественные здания, Зимний дворец в журнале сравнивают с ювелирным творением. Среди музейной коллекции особенно выделяются работы мастеров эпохи Возрождения и импрессионистов, также туристам рекомендуют посмотреть на интерьеры императорских покоев.

В список попал музей современного искусства "Эрарта". Помимо интересной экспозиции создатели перечня указывают, что в музее проводятся концерты, лекции и театральные представления.

Журнал предлагает туристам обратить внимание на музей Фаберже, где помимо пасхальных яиц, созданных по заказу императорской фамилии, представлено еще свыше 4 тысяч предметов русского искусства.

Замыкает гид музей-квартира актеров Самойловых. Авторы списка отмечают, что экспозиция позволяет пролить свет на театральную культуру Петербурга XIX-го и начала ХХ веков.