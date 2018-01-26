На Дону "целительницы" сняли с пенсионеров порчу за 4 млн рублей

В Ростовской области правоохранительные органы задержали двух женщин, которые представлялись пожилым людям целительницами и "снимали порчу".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, лжецелительницы подозреваются в мошенничестве в отношении пенсионеров. Правоохранители установили, что 59-летняя жительница Азовского района и ее 36 -летняя сообщница из города Гуково, пообещав снять порчу, которую они якобы видели на своих жертвах, похитили у пожилых граждан около четырех миллионов рублей.

От неправомерных действий пострадали 12 пенсионеров.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Оказалось, что фигурантки ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Сейчас для них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, чтобы выяснить все обстоятельства деятельности задержанных целительниц.