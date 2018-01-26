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26.01.2018 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани от отравления газом погибла семья из трех человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани в селе Раздольном Кущевского района в результате отравления угарным газом погибла семья из трех человек. По этому факту правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

В Волгоградской области семья из четырех человек отравилась газом

Погибшими оказались 64-летний мужчина, 57-летняя женщина и ее 33-летний сын, которые проживали вместе в частном доме.

- По предварительным данным, утром 26 января 2018 года в связи с тем, что хозяева дома не отвечали на звонки, их знакомые пришли навестить семью, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. - Войдя в помещение, жители села обнаружили двух пенсионеров и 33-летнего мужчину без признаков жизни. Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия следствием на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Предположительно в жилом помещении скопился угарный газ из-за загрязнения дымохода.

Сейчас следователи проводят экспертизы и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.  

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