На Кубани от отравления газом погибла семья из трех человек

На Кубани в селе Раздольном Кущевского района в результате отравления угарным газом погибла семья из трех человек. По этому факту правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Погибшими оказались 64-летний мужчина, 57-летняя женщина и ее 33-летний сын, которые проживали вместе в частном доме.

- По предварительным данным, утром 26 января 2018 года в связи с тем, что хозяева дома не отвечали на звонки, их знакомые пришли навестить семью, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. - Войдя в помещение, жители села обнаружили двух пенсионеров и 33-летнего мужчину без признаков жизни. Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия следствием на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Предположительно в жилом помещении скопился угарный газ из-за загрязнения дымохода.

Сейчас следователи проводят экспертизы и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.