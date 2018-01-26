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26.01.2018 20:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ялте приступили к сносу частного дельфинария

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

В Ялте демонтируют дельфинарий площадью 2000 квадратных метров, расположенный вблизи зоопарка "Сказка". Об этом сообщил сайт администрации города.

Фото: Пресс-служба Минприроды РК
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По данным местных властей, собственник дельфинария самовольно занял земельный участок, принадлежащий муниципалитету, грубо нарушал экологическое законодательство, а также допускал жестокое отношение с животными.

- Минэкологии РК привлекало нарушителя к ответственности за сброс отходов в реку Быстрая, а также за незаконный водозабор из этой же реки, - рассказал начальник управления администрации Ялты Александр Коваленко. - Кроме того, условия содержания морских млекопитающих были признаны стесненными и частично непригодными еще в 2016 году. А государственный комитет выявил факт самовольного занятия земельного участка.

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Еще в сентябре минувшего года по решению суда у собственника изъяли животных - дельфинов и касаток. Они содержались в тесном бассейне. Самому владельцу предложили в добровольном порядке демонтировать незаконно построенный дельфинарий. На это ему отвели месячный срок, однако владелец проигнорировал это предложение. И теперь местные власти приступили к демонтажу сооружений силами муниципального предприятия.

- Нарушения видно невооруженным глазом. Это несущие конструкции, которые находятся без должной обработки, - сообщил представитель МУП "Объединенная управляющая компания" Дмитрий Валицкий. - Открытая проводка пущена прямо по металлу, что может привести к поражению электричеством зрителей. Здесь все покрыто ржавчиной, где-то уже начался процесс коррозии.

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Весь комплекс состоит из двух бассейнов, трибун и вспомогательных помещений. Его демонтаж, по оценкам специалистов, может занять около двух месяцев. После этого у владельца будет еще месяц, чтобы оплатить разбор дельфинария и забрать части конструкций с ответственного хранения. В противном случае бюджетные средства, а это около трех миллионов рублей, будут взысканы принудительно через суд.

Кстати

Крымские власти решительно настроены демонтировать в Крыму около 2000 строений, которые, по их мнению, возведены с нарушением законодательства.

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