В Ялте приступили к сносу частного дельфинария

В Ялте демонтируют дельфинарий площадью 2000 квадратных метров, расположенный вблизи зоопарка "Сказка". Об этом сообщил сайт администрации города.

По данным местных властей, собственник дельфинария самовольно занял земельный участок, принадлежащий муниципалитету, грубо нарушал экологическое законодательство, а также допускал жестокое отношение с животными.

- Минэкологии РК привлекало нарушителя к ответственности за сброс отходов в реку Быстрая, а также за незаконный водозабор из этой же реки, - рассказал начальник управления администрации Ялты Александр Коваленко. - Кроме того, условия содержания морских млекопитающих были признаны стесненными и частично непригодными еще в 2016 году. А государственный комитет выявил факт самовольного занятия земельного участка.

Еще в сентябре минувшего года по решению суда у собственника изъяли животных - дельфинов и касаток. Они содержались в тесном бассейне. Самому владельцу предложили в добровольном порядке демонтировать незаконно построенный дельфинарий. На это ему отвели месячный срок, однако владелец проигнорировал это предложение. И теперь местные власти приступили к демонтажу сооружений силами муниципального предприятия.

- Нарушения видно невооруженным глазом. Это несущие конструкции, которые находятся без должной обработки, - сообщил представитель МУП "Объединенная управляющая компания" Дмитрий Валицкий. - Открытая проводка пущена прямо по металлу, что может привести к поражению электричеством зрителей. Здесь все покрыто ржавчиной, где-то уже начался процесс коррозии.

Весь комплекс состоит из двух бассейнов, трибун и вспомогательных помещений. Его демонтаж, по оценкам специалистов, может занять около двух месяцев. После этого у владельца будет еще месяц, чтобы оплатить разбор дельфинария и забрать части конструкций с ответственного хранения. В противном случае бюджетные средства, а это около трех миллионов рублей, будут взысканы принудительно через суд.

Кстати

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