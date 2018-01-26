В Крыму гражданин Украины задержан за незаконный переход границы

В Крыму неподалеку от заставы города Армянска пограничники задержали 37-летнего жителя Донецкой области Украины, который пытался незаконно проникнуть на территорию полуострова.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Погрануправления, житель села Дружовка пробирался в Россию в районе Турецкого вала. Он миновал официальные украинские и российские пункты пропуска и пытался пройти через государственную границу безо всяких документов, удостоверяющих личность.

Пограничное управление возбудило в отношении нарушителя уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Украинец заключен под стражу.