В Крыму три человека погибли в ДТП с легковушкой и микроавтобусом

В Симферопольском районе утром произошло смертельное ДТП. На трассе Джанкой - Симферополь столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и легковой автомобиль Kia Cerato.

- По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу втречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia.

В последнем автомобиле было четыре человека, трое из которых погибли. Автомобили судя по последствиям ехали на высокой скорости, отчего легковушку после удара в бок буквально разорвало на части. В микроавтобусе четверо пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Выясняются причины автокатастрофы.