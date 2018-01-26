В Сочи возбудили дело после ЧП с брошенным на улице пациентом больницы

Следователи возбудили уголовное дело после проверки инцидента с оставлением пациента на улице двумя сотрудницами городской больницы Сочи (статья 125 УК РФ - "Оставление в опасности").

- По данным следствия, мужчина поступил в городскую больницу рано утром с переломом костей носа и другими повреждениями, а также имевшейся интоксикацией организма. Во второй половине дня пациент без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья, - рассказали СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, в результате мужчину снова госпитализировали.

В рамках расследования уголовного дела правоохранители проанализируют и дадут правовую оценку действиям как медицинского персонала, так и врачей.