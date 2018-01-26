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26.01.2018 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свердловские полицейские помогли замерзавшему на трассе дальнобойщику

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Валерий Горелых/Пресс-служба МВД по Свердловской области Фото: Валерий Горелых/Пресс-служба МВД по Свердловской области
Фото: Валерий Горелых/Пресс-служба МВД по Свердловской области

Свердловские полицейские пришли на помощь дальнобойщику из Кировской области, у которого в тридцатиградусные морозы на трассе сломалась фура.

ЧП случилось на 297 километре дороги Пермь - Екатеринбург (недалеко от поворота на Первоуральск). У старенькой машины марки Scania сначала лопнуло три колеса и сломался стартер, а пока шофер устранял поломки - заглох двигатель.

Фото: Мария Васильева/Ясиа.ru
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"53-летний водитель несколько часов пытался вызвать по рации других дальнобойщиков или остановить проезжавших мимо, но, к сожалению, безрезультатно. Узнав о ЧП, к месту поломки машины направился экипаж ГИБДД в составе инспекторов Алексея Козулина и Павла Мехтиева. Замерзшего мужчину они усадили в салон служебного автомобиля, а сами попытались придумать, как "реанимировать" фуру. Задача оказалось сложной, пришлось вызвать подкрепление - инспекторов Дмитрия Конюхова и Евгения Бивзюка", - рассказывает пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

На предложение стражей порядка переночевать в гостинице, а с утра вновь заняться починкой машины, водитель ответил отказом: вероятно, опасался за сохранность 19 тонн груза в том случае, если придется оставить фуру на обочине.

"Представителям ДПС пришлось задействовать несколько большегрузов, чтобы вернуть Scania к жизни: искали подходящее транспортное средство для создания необходимого уровня давления в компрессоре, которого бы хватило для разжатия тормозных колодок и запуска двигателя при помощи буксировки. В итоге, все получилось - шофер продолжил свой путь, а инспекторы ГИБДД вернулись на маршрут патрулирования", - подытожил полковник Горелых.

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