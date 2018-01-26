В Екатеринбурге загорелся крупный рынок

В Екатеринбурге сегодня в восьмом часу вечера загорелся торговый павильон на рынке, который находится на улице Металлургов.

"Конструктивные особенности здания и большая горючая загрузка способствуют быстрому распространению огня", - передает пресс-служба главка МЧС Свердловской области.

По предварительным данным ведомства, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Тушение пламени осложняет низкое давление в водопроводной сети - из-за этого к месту происшествия стянуты дополнительные силы.

"Люди, находящиеся в павильоне, еще до прибытия спасателей покинули здание. Информация о пострадавших не поступала", - рапортует региональное управление МЧС.