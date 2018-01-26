Робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине

В работе человекоподобного робота-женщины Софии произошел сбой после вопроса о коррупции на Украине, сообщила депутат Верховной Рады Алена Шкрум.

По ее словам, инцидент произошел в Украинском доме в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

"У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "что делать с коррупцией на Украине" вышла из строя программа и завис процессор", - удивляется депутат в Facebook.

Ранее в ходе делового завтрака в Давосе с Софией "побеседовал" глава Сбербанка Герман Греф. Гуманоид пошутила о существующих предубеждениях в отношении роботов и согласилась покататься с банкиром на лыжах.

София разработана гонконгской компанией Hanson Robotics. Робот спроектирован для адаптации к поведению людей. Осенью прошлого года София получила подданство Саудовской Аравии. Она стала первым роботом, получившим гражданство или подданство какого-либо государства.