Рогозин рассказал об ответных мерах РФ в связи с санкциями Запада

По мнению Дмитрия Рогозина, спланированные решения "полностью избавят нас от этой чумы".

В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом, подчеркнул вице-премьер.

Он пояснил, что наличие санкций в том числе "снижает привлекательность нашего ОПК" с точки зрения инвесторов.

Сегодня, напомним, стало известно, что министерство финансов США расширило перечень физических и юридических лиц, которые подпадают под односторонние американские санкции, введенные ранее в связи с событиями на Украине.