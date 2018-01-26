Рогозин рассказал об ответных мерах РФ в связи с санкциями Запада

В России спланированы контрмеры в связи с западными санкциями. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин изданию "Газета.ру".
По мнению Дмитрия Рогозина, спланированные решения "полностью избавят нас от этой чумы".
В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом, подчеркнул вице-премьер.
Он пояснил, что наличие санкций в том числе "снижает привлекательность нашего ОПК" с точки зрения инвесторов.
Сегодня, напомним, стало известно, что министерство финансов США расширило перечень физических и юридических лиц, которые подпадают под односторонние американские санкции, введенные ранее в связи с событиями на Украине.