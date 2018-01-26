Россиян предупредили о желтой лихорадке в Южной Америке

С января 2016 года по декабрь 2017 года в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу, Суринаме, Французской Гвиане и Эквадоре зарегистрировано 777 случаев желтой лихорадки, более 260 из которых завершились летальным исходом. Гражданам России следует учитывать эту информацию при планировании поездки в Южную Америку, предупредил Роспотребнадзор.

Ведомство, в частности, приводит данные минздрава Бразилии. В этой стране подъем заболеваемости зафиксирован в трех юго-западных штатах. Так, с середины января по 22 января в штате Минас-Жерайс зарегистрировано 47 случаев, 25 из которых со смертельным исходом; в штате Сан-Пауло - 36 и 25 случаев, соответственно; в штате Рио-де-Жанейро - 20 и 8. Кроме того, в Минас-Жерайсе на 180 дней объявлено ЧП и закрыт зоопарк, в котором зарегистрирована смерть обезьяны, инфицированной вирусом желтой лихорадки.

Ранее ВОЗ рекомендовала туристам не посещать указанные выше штаты Бразилии без соответствующей прививки.

