Саудовская Аравия сделает ставку на международный туризм

Открытие королевства для туристов направлено на снижение зависимости от колебаний нефти на мировых рынках. Ожидается, что к 2030 году страну ежегодно будут посещать тридцать миллионов иностранных гостей, сообщает газета Die Presse.

Саудовская Аравия "похожа на природную кладовую", считает куратор сектора туризма принц Султан бин Салман бин Абдульазиз. По его словам, в первом квартале текущего года должен быть реализован проект по выдаче туристам электронных виз. Ранее Эр-Рияд выдавал разрешения на приезд только паломникам и предпринимателям.

По оценкам экспертов, полный запрет на алкоголь, строгие правила ношения женщинами одежды и разделение по полу отпугнут западных туристов. Появились слухи, что ради пополнения казны власти пойдут на некоторые послабления для туристических групп. Однако принц Султан бин Салман опроверг эти предположения, заявив, что "культура и обычаи страны не изменятся".