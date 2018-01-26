В Минфине рассчитывают, что в 2018 году международные рейтинговые агентства будут улучшать не только прогнозы по кредитным рейтингам России, но и сами рейтинги. Об этом заявил в пятницу министр финансов Антон Силуанов.

"Всего за один год прогноз агентства Moody’s по рейтингу России поднялся с "негативного" до "позитивного". Сегодня все компании "Большой тройки" едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны", - отметил Силуанов. Он также выразил надежду, что макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. По мнению Силуанова, все необходимые условия для этого сложились.

"Отрадно, что агентство отмечает бюджетное правило в качестве одного из основных драйверов улучшения прогноза, важнейшей структурной реформы, существенно снизившей чувствительность российской экономики к внешним шокам. Правило также обеспечивает прозрачность и предсказуемость основных макроэкономических показателей, формирует уникальные базовые условия, необходимые для качественного развития", - подчеркнул Силуанов.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ со "стабильного" на "позитивный". В заявлении агентства говорится, что ключевыми причинами для этого решения стал рост доказательств институциональной силы и тот факт, что российская экономика хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями. Еще одна причина, которую учел Moody`s - корректировка фискальной политики. При этом рейтинг России агентство подтвердило на уровне Ва1, который считается неинвестиционным. По мнению Moody`s, он отражает нынешний баланс сильных и слабых сторон кредитоспособности РФ. В агентстве отмечают, что повышение рейтинга может произойти, если уязвимость России от внешних потрясений продолжит снижаться.

Moody`s изменило прогноз по кредитному рейтингу России с "негативного" до "стабильного" в феврале 2017 года. В марте агентство S&P повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу со "стабильного" до "позитивного". В сентябре 2017 года агентство Fitch также улучшило прогноз по российскому рейтингу со "стабильного" на "позитивный" с сохранением самого рейтинга.