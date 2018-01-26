Сирийские ополченцы уничтожили пятерых боевиков в районе Эт-Танф

Бойцы отряда народного ополчения "Дамаск", помогающие правительственным сирийским войскам, уничтожили 2 джипа боевиков и 5 террористов в районе Эт-Танф. Колонна боевиков из трех автомобилей, оснащенных тяжелыми пулеметами, двигалась на большой скорости в сторону сирийско-иракской границы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Еще одному автомобилю с боевиками удалось скрыться и вернуться в Эт-Танф.

В ходе осмотра места уничтожения боевиков была обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература "Исламского государства" (организация запрещена в РФ).

В Минобороны считают, что террористы планируют организовать теракты в Дамаске, Хомсе и Дейр-Эз-Зоре, чтобы вытянуть сирийские войска из Идлиба, где идет операция по уничтожению "котла" с террористами "Джабхат Ан-Нусра" (организация запрещена в РФ).