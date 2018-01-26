СМИ: Трамп планирует сохранить спецтюрьму в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о сохранении спецтюрьмы в Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Таким образом, Трамп частично отменит указ своего предшественника Барака Обамы от 2009 года, в котором говорится, что тюрьма будет "закрыта как можно скорее". Отменяется также пункт, предполагающий возвращение задержанных на родину или перевод их в другие места содержания на территории США.

Вероятно, президент объявит о своем решении подписать указ на следующей неделе. Это может произойти 30 января, когда Трамп будет выступать перед Конгрессом с посланием "О положении страны".

Спецтюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году при президенте Джордже Буше - младшем. В лагере содержатся лица, подозреваемые в причастности к терроризму. Узники находятся фактически в правовом вакууме, в связи с чем правозащитники регулярно критикуют Вашингтон.