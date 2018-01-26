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26.01.2018 04:54
Рубрика: В мире

СМИ: Власти США признают гражданами страны 1,8 млн мигрантов

В США 1,8 миллиона незарегистрированных переселенцев, которые попали в страну детьми, смогут получить американское гражданство благодаря иммиграционной реформе, концепцию которой Белый дом представит 29 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

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Такое решение станет результатом уступки республиканцев демократам. Взамен вашингтонская администрация требует существенно ограничить иммиграцию и выделить 25 миллиардов долларов на обеспечение охраны границ, в том числе на строительство стены. Кроме того, концепция Белого дома предусматривает отмену визовой лотереи и прекращение так называемой цепной миграции, когда члены семьи мигранта переезжают в страну, где он работает.

Ожидается, что сенаторы проголосуют за инициативу уже шестого февраля. По мнению местных обозревателей, документ позволит добиться значительного прорыва на переговорах по реформе, которая должна заменить программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними.

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