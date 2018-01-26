Страны Африки потеряли 50 миллиардов долларов в год из-за коррупции

Страны Африки из-за коррупции ежегодно лишаются около 50 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. По его словам, "проблема коррупции в большей или меньшей степени затрагивает все страны африканского континента".

"Как и борьба против терроризма, борьба с коррупцией должна быть глобальной. Коррупция может быть побеждена исключительно коллективными действиями", - цитирует ТАСС Факи Махамата.

Предстоящая 30-я встреча глав государств и правительств стран-членов Африканского союза, которая состоится 28-29 января, пройдет под девизом "Одержать верх в борьбе над коррупцией - надежный путь для преобразования Африки".