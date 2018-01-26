Трамп хотел уволить спецпрокурора "по России" Мюллера

Президент США Дональд Трамп приказал в июне прошлого года уволить спецпрокурора "по России" Роберта Мюллера. После он передумал, так как главный юрист Белого дома Дон Макган пригрозил в этом случае уйти в отставку.

Макган предупредил представителей администрации, что подобный вариант будет иметь катастрофические последствия для президентства Трампа и навлечет на него подозрения в попытке сорвать расследование по поводу приписываемого его команде сговора с Москвой.

"Мы отказываемся комментировать это из уважения к спецпрокурору и процедурным нормам его аппарата", - заявил главный адвокат президента США Тай Кобб.

Белый дом неоднократно заверял, что Трамп не планирует отстранять Мюллера. Президент заявлял, что надо позволить спецпрокурору довести дело до логического конца.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, Трамп пытался прекратить полномочия Мюллера из-за убежденности в наличии у него конфликта интересов и "разочарования" в ходе его расследования. Ранее два агента ФБР, прикомандированные к спецпрокурору, обменивались сообщениями, в которых называли Трампа "идиотом". Супруга одного из сотрудников спецпрокурора, Брюса Ора, работала на пиар-фирму Fusion GPS, собравшую досье на Трампа.