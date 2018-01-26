Трамп настаивает на заключении выгодных США торговых соглашений

Администрация США открыта для заключения двусторонних торговых соглашений с другими странами на взаимовыгодной основе, заявил в Давосе президент Дональд Трамп.

"США готовы вести переговоры со всеми странами по взаимовыгодным двусторонним торговым сделкам", - цитирует президента "Интерфакс". По словам главы Белого дома, это касается и стран-участниц Транстихоокеанского партнерства. С некоторыми из них уже имеются договоренности по торговле.

Трамп особо отметил, что США намерены обеспечить энергетическую безопасность своих союзников. В этой связи отменяются ранее введенные самоограничения на добычу энергоресурсов. "Это будет способствовать энергетической безопасности наших друзей по всему миру. Ни одна страна не должна зависеть лишь от одного поставщика энергоносителей", - настаивает президент.

Американский лидер потребовал от союзников выполнить свои обязательства по расходам на оборону, чтобы обеспечить защиту от "государств-изгоев", "настроенных ревизионистски держав" и террористов. Дональд Трамп также призвал добиваться денуклеаризации Корейского полуострова путем максимального давления на Пхеньян, а также принять меры для недопущения разработки ядерного оружия со стороны Тегерана.